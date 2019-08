Най-богатият британец купи Ница

Най-богатият британец Джим Ратклиф се сдоби с контролния пакет акции на френския футбол клуб Ница чрез "Инеос", съобщиха от енергийната компания.

"Инеос", която е собственик и на швейцарския втородивизионен тим Лозана от ноември 2017-а насам, ще включи Ница под шапката на "Инеос Футбол", ръководена от Боб Ратклиф. Надеждите на компанията са Ница да се задържи трайно в Европа в близко бъдеще. Компанията притежава и колоездачния отбор "Скай".

British billionaire Jim Ratcliffe's takeover of French Ligue 1 side Nice has been given the all clear by the country's competition authority.



