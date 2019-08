Световен футбол Съпругата на аржентинска легенда: По цял ден е дрогиран и живее с проститутка 27 август 2019 | 12:55 - Обновена 0



Някогашният аржентински снайперист е женен за Мариана Нанис от далечната 1988 година. Двамата имат три деца: Кевин Аксел, Александър Димитри и Шарлот Шантал. Легендарното крило на Аржентина Клаудио Каниджа e целодневно надрусан и живее с проститутка. Информацията идва от съпругата на Сина на вятъра Мариана Нанис, цитирана от "Сън". Любопитно е, че според таблоидите в Южна Америка сребърният медалист от Италия'90 има афера с бразилската писателка София Бонели, която се изявява и като модел."С Клаудио не сме разведени. Той е при своята дрогирана проститутка, която го държи дрогиран по цял ден! Смятам, че и двамата ще свършат в затвора. Не знам къде точно се намира бърлогата им, но и не ме интересува. Ще се посъветвам с адвокатите ми какво да правя", разкри Нанис пред аржентинските медии."Бях бременна в третия месец, когато Клаудио ме бутна пред една кола. На следващия ден бях на масаж и видях, че по краката ми се стича кръв. Изхвърчах към клиниката и му се обадих. Той обаче ми каза, че съм от тези хора, които обичат да го играят винаги жертва. Той уби бебето ми тогава", продължи съпругата на Каниджа.В отговор бившата звезда на Аталанта Бенфика и Рейнджърс заяви: "Нека Мариана посети СПЕШНО психиатър. Тя не е с всичкия си. Трябва да взема мерки заради децата ни и заради третите страни, които са жертви в тази лудост. Не искам да го правя, но това е мой дълг. Мариана е откачена и това е от години. Затова се намираме в тази ситуация".Някогашният аржентински снайперист е женен за Мариана Нанис от далечната 1988 година. Двамата имат три деца: Кевин Аксел, Александър Димитри и Шарлот Шантал. 0



