Бивши и настоящи НБА играчи в състава на Нигерия за Мондиал 2019

Ето и финалния състав, на който се спря селекционерът Алекс Нуора:

Финансовите проблеми в нигерийската федерация вече са решени, а междувременно станаха ясни и дванадесетимата играчи, на които ще се разчита за Мондиал 2019 в Китай. В селекцията на Нигерия личат имената на няколко играчи, които понастоящем са в НБА, на такива от испанското, както и от колежанското първенство. Безспорно най-впечатляващо е присъствието на Чимези Мету от Сан Антонио, Джош Окогие от Минесота и Ал-Фарук Амину от Орландо, както и на Айк Диогу, който има 225 мача в НБА.Ето и финалния състав, на който се спря селекционерът Алекс Нуора: Гейб Винсънт (Стоктън Кингс), Чимези Мету (Сан Антонио Спърс), Айк Диогу (Шимано Сусано), Айк Ироегбу (Лиеткабелис), Майкъл Ерик (Баскония), Бенджамин Юзо (Кабайерос де Кулиакан), Ал-Фарук Амину (Орландо Меджик), Зана Талиб (Ирони Нес Циона), Стенли Окойе (Гран Канария), Джордан Нуора (Луивил), Джош Окогие (Минесота Тимбърулвс), Екпе Юдо (Бейджинг ШоуГанг). Guessing Game is over.

It is now official!@alexnwora announces final 12 for @FIBAWC in China@StanOkoye_ @Chimezie_Metu @Be_LikeIKE @farouq1 @MEasy_50 @EkpeUdoh @CallMe_NonStop @JordanNwora @NOA_Nigeria @BBCSport @VOANews @pmnewsnigeria #NBBF#NigeriaGotGame#WorldGotGame pic.twitter.com/h4VaW83Dhs — #NBBF (@nbbfonline) August 27, 2019 Шампионите на Африка за 2015 година са в група с отборите на Русия, Аржентина и Южна Корея. Шампионите на Африка за 2015 година са в група с отборите на Русия, Аржентина и Южна Корея. 0



