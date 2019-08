Авто Мания Почина дългогодишният шеф на VW Group Фердинанд Пиех 27 август 2019 | 12:27 - Обновена 0



копирано





Фердинанд Пиех е внук на Фердинанд Порше, който основава компанията за спортни автомобили Porsche. След като изучава инженерни науки в Цюрих, Пиех се присъединява към Porsche през 1963 година. Там той работи по развитието на 911, а по-късно поема ръководна роля на експерименталния отдел. Там той започва създаването на Porsche 917, който с олекотеното си шаси и 4.5-литровия двигател с 12 цилиндъра, печели два пъти "24-те часа на Льо Ман". Автомобилът развива до 386 км/ч. It is with great sadness that I learned of the passing of Ferdinand Piech, former Volkswagen @VWGroup CEO, legend of the automotive industry, pionneer and innovator. A page of the automobile turns pic.twitter.com/6wYh8iWSNw — Jean Todt (@JeanTodt) August 27, 2019 Дългогодишният шеф на Volkswagen Group и създател на легендарните модели Porsche 917 and Audi Quattro Фердинанд Пиех почина на 82 години. По думите на съпругата му Урсула Пиех смъртта му е настъпила неочаквано на вечеря в ресторант в Розенхайм.Фердинанд Пиех е внук на Фердинанд Порше, който основава компанията за спортни автомобили Porsche. След като изучава инженерни науки в Цюрих, Пиех се присъединява към Porsche през 1963 година. Там той работи по развитието на 911, а по-късно поема ръководна роля на експерименталния отдел. Там той започва създаването на Porsche 917, който с олекотеното си шаси и 4.5-литровия двигател с 12 цилиндъра, печели два пъти "24-те часа на Льо Ман". Автомобилът развива до 386 км/ч. По-късно Пиех се присъединява към Volkswagen Group, където става отговорен за развитието на Audi. Там Пиех създава модела Quattro, обединявайки турбодвигател със задвижване на четирите колела. Audi Quattro печели рали шампионатите през 1982 и 1984 година. През 1988 Пиех става изпълнителен директор на Audi, а пет години по-късно започва да оглавява цялата Volkswagen Group. Внукът на Фердинанд Порше поема управлението на компанията в момент, когато тя е на загуба, вече са възникнали проблеми с качеството, а високите разходи заплашват бъдещето на цялата група. We pay tribute to Ferdinand Piech, the #Volkswagen grandee and mastermind who died at the weekend. This is the legacy he leaves behind:https://t.co/yLawjI2vlz pic.twitter.com/458UfhIdRC — CAR magazine (@CARmagazine) August 27, 2019 С няколко нови версии на Golf и Passat и придобиването на производители като Skoda, Bentley, Bugatti и Lamborghini Пиех стабилизира корпорацията. По-късно под негово наблюдение излиза Bugatti Veyron с 1 000 кс и максимална скорост от 400 км/ч. Пиех е начело на Volkswagen Group до 2015 година, след което става председател на борда на директорите. На тази позиция се задържа за няколко месеца, след което губи битката за надмощие с тогавашния изпълнителен директор Мартин Винтеркорн и се оттегля от управленските постове в компанията. Шест месеца по-късно Винтеркорн бе принуден да подаде оставка заради скандала Дизелгейт. Пиех е запазил 14.7% от собствеността си в Porsche. Днес тези дялове струват приблизително 1.1 млрд. евро.

Още по темата

0



копирано

АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 242

1