Тенис Цуренко се отказа от участие на Откритото първенство на САЩ 27 август 2019 | 12:03 0



копирано

Лесия Цуренко се отказа от участие в Откритото първенство по тенис на САЩ заради контузия. Украинката има проблеми с лакътя на дясната си ръка преди мачовете от първия кръг, които ще се изиграят във вторник. All Angie! @AngeliqueKerber finds her rhythm to defeat Lesia Tsurenko 6-3, 6-2 to reach the #MMOPEN second round. pic.twitter.com/R6QdQyq4AX — WTA (@WTA) May 5, 2019 Организаторите на последния за годината турнир от "Големия шлем" съобщиха, че мястото на 30-годишната Цуренко ще бъде заето от Ван Сину. Китайката е общо шестата "щастливата губеща", която ще играе в основната схема на Откритото първенство на САЩ в Ню Йорк. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 133

1