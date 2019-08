Тенис Маша след 1:6, 1:6 срещу Серина: Може да ме отписвате, но аз вярвам в способностите си 27 август 2019 | 11:58 - Обновена 0



“Пътят не е лесен. Никога не е бил, каза Шарапова след мача със Серина. - Но аз преминах през процедури на рамото преди около четири месеца. Да играя мач във вечерната сесия на US Open и хората да бъдат развълнувани заради съперничеството е наистина голямо нещо. Късметлийка съм да бъда част от това.”

Бившата №1 получи контузията по време на турнира в Санкт Петербург в началото на годината и пропусна много надпревари през сезона, включително "Ролан Гарос". На "Уимбълдън" пък се отказа по време на мача срещу Полин Парментие в първи кръг заради травма в предмишницата.



“Трудно е, когато не играеш много. Тогава се изправяш срещу по-трудни опоненти. Не преминаваш през тях и плуваш срещу течението. Можеш да вършиш цялата работа на света, но ако не можеш да излезеш и да изпълняваш сервиси, става наистина трудно. Това е най-голямото ми предизвикателство“, разкри Шарапова.



След “Уимбълдън” тя прекара известно време в Италия, където тренира с Рикардо Пиати. Специалистът, който е бил в екипа на Новак Джокович, Ришар Гаске, Милош Раонич и Иван Любичич, пристигна с рускинята в Ню Йорк.



Макар да се е подготвила по добър начин след „мейджъра“ в Лондон, петкратната шампионка от “Големия шлем” призна, че е срещнала много трудности от физическо естество още в първия си мач от сезона на хард – в загубения от нея двубой срещу Анет Контавейт в Торонто.

Serena Williams won her 19th consecutive match against Maria Sharapova!



"След дългия мач срещу Контавейт рамото ми страдаше цяла седмица или около седмица. Опитах да се върна на правилния път. Мисля, че изпълних над 200 сервиса в този мач. Това беше много в сравнение с броя на началните удари, които изпълнявах на тренировки преди това", каза Шарапова.



Рускинята не пожела да отговаря на всякакви въпроси, свързани с кариерата оттук нататък. Тя все още вярва, че може да играе на най-високо ниво, макар след загубата от Серина да отпада от топ 100.



“Трябва да бъда предвидлива, но наистина искам да играя колкото се може повече до края на годината“, каза бившата №1.



“Вярвам в собствените си способности. Може да ме отписвате. Има много хора, които могат да ме отпишат, особено след като загубих с 1:6, 1:6 в първия кръг на US Open. Докато обаче ти самият не го направиш, всичко ще бъде наред“, смята Шарапова.



