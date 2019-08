Медведев даде само седем гейма на индиец, 18-годишен изхвърли Бердих

For Qualifier Jenson Brooksby, his College Future is “Up in the Air” After US Open First Round Win Over Former Semifinalist Tomas Berdych https://t.co/0CNZmaS4UP pic.twitter.com/12hIpvAtdV — Tennis Panorama News (@TennisNewsTPN) 27 август 2019 г.

Полуфиналистът на US Open от 2012 година Томаш Бердих отпадна рано-рано в тазгодишното издание на надпреварата. Опитният чех загуби с 1:6, 6:2, 4:6, 4:6 от 18-годишния американец Дженсън Бруксби, за когото това е първа победа в основната схема на турнир от “Големия шлем”.Бердих, който изпадна от топ 100 на класацията на АТР заради контузии, беше близо до това да се откаже от мача, защото отново почувства болки в бедрото.Представителят на домакините Райли Опелка също продължава напред след успех с 6:3, 6:4, 6:7 (6), 6:3 над 11-ия поставен Фабио Фонини.Американецът, заемащ рекордното в кариерата си 42-ро място в световната ранглиста, сервира за спечелване на мача при 6:5 в третата част, но италианецът направи пробив и след това спечели тайбрека.Силното представяне на Опелка в четвъртия сет му осигури първата победа в мач от основната схема на US Open.Най-горещото име в Тура в момента Даниил Медведев от Русия нямаше проблеми на старта срещу индиеца Праджнеш Гунесваран и след 6:4, 6:1, 6:2 също се класира за втория кръг в Ню Йорк.Това е 45-ата победа на световния №5 през този сезон. През август фурията Медведев игра три поредни финала, спечелвайки титлата на “Мастърс”-а в Синсинати. Другите два бяха във Вашингтон и на “Роджърс Къп” в Монреал.“Ако искам да продължавам да печеля, трябва да остана свеж. Взех си няколко дни почивка преди да дойда в Ню Йорк. Мисля, че съм в 100-процентова форма”, коментира Мадведев след поредния си успех.В сряда руснакът ще се опита да изравни най-доброто си класиране на “Флашинг Медоус”, като негов съперник ще бъде Хуго Делиен, с когото Даниил не е играл до момента.