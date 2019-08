Тенис Григор Димитров пред Sportal.bg: Беше интересно 27 август 2019 | 08:17 - Обновена 0



So good to be back in New York! #USOpen pic.twitter.com/DWeiH0qYkG — Grigor Dimitrov (@GrigorDimitrov) August 27, 2019

ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Ню Йорк След тежки месеци през този сезон, свързани с проблеми с рамото и разочароващи резултати, Григор Димитров започва участието си на US Open с победа над италианеца Андреас Сепи с 6:1, 6:7(2), 6:4, 6:3. След двубоя българинът сподели, че основна причина за добрата му игра в първия кръг е здравословното му състояние."Последните седмици бяха много добри, физически се подготвих много добре. Тренирахме в много тежки условия - на жега и влага. Сепи е труден съперник, никога не бях играл срещу него. Беше интересно, беше малко като ново преживяване. Добре се чувствам физически, което за мен е най-важното в момента", сподели Димитров предГригор коментира и следващия си съперник Борна Чорич, срещу когото също никога не е играл: "Тренирали сме няколко пъти. Последните няколко години доста добре се развива. Гледал съм му мачове. Знам, че трябва да съм на 100 процента."Димитров говори обширно за контузията в рамото, която го тормози от началото на годината, като обясни, че в момента се чувства почти здрав: "Много дни не можех да тренирам пълноценно. Трябваше да търся баланса, процес е. Всичко започна миналия декември, а след Австралия трябваше да спра. Четири седмици не пипах ракета.Проблемът пак може да се появи. Операция няма да помогне. Трябваше да се разруши цялото рамо и да се изгражда наново с правилните упражнения. Направихме някои леки промени по ракетата ми, за да се адаптира към състоянието на рамото ми. Това също отнема време.

