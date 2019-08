Тенис Федерер загуби сет, но после се развихри 27 август 2019 | 07:00 - Обновена 0



Още от самото начало Маестрото не влезе добре в мача и правеше много непредизвикани грешки в първия сет. Той допусна ранен пробив, но успя още в следващия гейм да го върне. След това обаче последва нов срив в играта на швейцареца в деветия гейм, в който се стигна до нов пробив и след това Нагал нямаше проблем да затвори и сета в своя полза за 6:4.



Това обаче мотивира Федерер, който постепенно започна да взима инициативата. Вторият сет започна с два маратонски гейма, спечелени от швейцареца. Ключов бе вторият от тях, който завърши с две двойни грешки на Нагал и пробив в полза на Федерер. След това индиецът загуби инерция, а ветеранът бе пълен господар на корта и даде само почетен гейм на съперника си за 6:1.



В третия сет доминацията на Роджър продължи с пълна сила и той без много усилия спечели и него с 6:2.

4-6, 6-1, 6-2, 6-4@rogerfederer gets his 40th win of the year after rallying to defeat spirited qualifier Sumit Nagal!#USOpen pic.twitter.com/3LBjNp0hrn — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

Последният сет бе малко по-оспорван. В началото съперниците си размениха пробиви, но Федерер направи 2, а Нагал - 1. Така Маестрото пое инициативата и изглеждаше, че лесно ще довърши опонента си. Точно на финала обаче 38-годишният тенисист изведнъж отново показа нетипични колебания. Той сервираше за мача, но допусна да изостава с 0:40. Нагал обаче не успя да се възползва от трите си възможности за пробив, а впоследствие пропусна и още една. Така Федерер все пак се измъкна от трудната ситуация и спечели и този сет с 6:4, като така затвори и мача в своя полза.



Това бе 40-а победа за Федерер през сезона и го прати във втория кръг на US Open. Там той ще се изправи срещу Дамир Джумхур, който победи с 4:6, 6:2, 6:3, 6:0 Елиът Бенчетрит.



