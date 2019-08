Тенис Серина продължи с доминацията си над Шарапова 27 август 2019 | 04:16 - Обновена 0



Това бе първи мач за Серина след злополучния финал през миналата година срещу Наоми Осака. Тогава Уилямс загуби в два сета 2:6, 4:6, но срещата се запомни със скандалите със съдията Карлос Рамос, който дори присъди служебен гейм в полза на японката заради избухванията на Серина срещу него.



Уилямс изглежда обаче вече е забравила онзи мач и излезе на корта спокойна и съсредоточена под бурните аплодисменти на публиката. Шесткратната победителка в турнира включи на скорост още от самото начало на мача и даде едва два гейма на своята съперничка. Тя направи 5 аса и спечели всичките си 5 точки за пробив, които имаше в двубоя.



В същото време си пролича, че Шарапова все още не е намерила оптималната си форма след наказанието, което изтърпя заради употреба на допинг. Рускинята нямаше никакви аргументи срещу силната игра на съперничката й. Най-впечатляващото бе, че тя не успя да спечели нито една точка след изпълнение на втори сервис. Така тя безславно се сбогува с турнира.

Match Point



Serena closes it out...#USOpen pic.twitter.com/GOfGEfBsiL — US Open Tennis (@usopen) August 27, 2019

В следващия кръг Серина Уилямс ще се изправи срещу сънародничката си Кети Макнали, която победи Тимеа Бачински с 6:4, 6:1.

