Хърватин е следващото препятствие за Григор Димитров в Ню Йорк

22-годишният талант не срещна особени затруднения в мача си от първи кръг в Ню Йорк срещу квалификанта Евгени Донской. Той го победи в три сета - 7:6(7), 6:3, 6:0 за по-малко от два часа. Така 12-ият поставен в схемата си уреди среща с Гришо.



Това ще бъде първи двубой между Димитров и Чорич. До момента двамата никога не са се изправяли един срещу друг.

This one was pretty sweet..



@DzumhurDamir | #USOpen pic.twitter.com/c5rECqzDcA — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2019

