Тенис Джокович без проблеми на старта на US Open 27 август 2019 | 00:13 - Обновена 0



копирано





В първия сет всеки печелеше своето подаване, но Джокера нанесе своя удар в края, когато направи пробив в 10-ия гейм и с него затвори сета с 6:4.



Във втория сет Ноле тотално доминираше на корта и с два пробива сломи съпротивата на съперника, който взе само един гейм - 6:1.

Novak Djokovic of Serbia reacts as he plays Roberto Carballes Baena of Spain during their match on the first day of the US Open Tennis Championship. epa-efe / John Mabanglo #USOpen2019 #USOpen#novakdjokovic #epaphotos pic.twitter.com/GhQwplSKV9 — epaphotos (@epaphotos) August 26, 2019

Карбайес Баена обаче не се предаде и отново вдигна нивото в играта си в третия сет, в който доста измъчи своя съперник, но Джокович отново успя да направи един пробив за 3:2 и след това не изпусна инициативата до края на мача, като го затвори с 6:4.



Така Джооквич продължава във втория кръг в Ню Йорк, където ще се изправи срещу победителя от двойката Сам Куери - Хуан Лондейро.



Световният №1 Новак Джокович започна участието си на последния за годината турнир от Големия шлем US Open с очаквана победа. Сърбинът се наложи с 6:4, 6:1, 6:4 над испанеца Роберто Карбайес Баена за по-малко от два часа.В първия сет всеки печелеше своето подаване, но Джокера нанесе своя удар в края, когато направи пробив в 10-ия гейм и с него затвори сета с 6:4.Във втория сет Ноле тотално доминираше на корта и с два пробива сломи съпротивата на съперника, който взе само един гейм - 6:1.Карбайес Баена обаче не се предаде и отново вдигна нивото в играта си в третия сет, в който доста измъчи своя съперник, но Джокович отново успя да направи един пробив за 3:2 и след това не изпусна инициативата до края на мача, като го затвори с 6:4.Така Джооквич продължава във втория кръг в Ню Йорк, където ще се изправи срещу победителя от двойката Сам Куери - Хуан Лондейро.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 204

1