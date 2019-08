Колоездене Сам Бенет спечели третия етап на Вуелтата 26 август 2019 | 20:10 0



Сам Бенет спечели третия етап от колоездачната обиколка на Испания. Ирландецът измина 188 километра от Иби до Аликанте за 4.25:02 часа. 28-годишният Бенет за първи път в кариерата си печели етап от Вуелтата, като преди това на три пъти имаше етапни победи в Обиколката на Италия. На втора позиция завърши белгиецът Едуард Тенс, докато трети е словенецът Лука Межгец. - Vittoria di Sam #Bennett!

L’Irlandese domina volata 3’tappa de #laVuelta19 con Specialized Sworks Tarmac SL6 disk

- Victory for Sam Bennet!

Hansgrohe rider dominates sprint Vuelta third stage in saddle of his #Specialized Sworks Tarmac SL6 disk#TeamPeruffo pic.twitter.com/5ukDmZizWk — PeruffoCicli (@PeruffoCicli) August 26, 2019 Сам Бенет е общо шестият представител на Ирландия, който печели етап в Обиколката на Испания. В генералното класиране отново води Никълъс Роуч. Общото време на ирландеца е 9.51:14. На втора позиция до момента е Колумбиецът Наиро Кинтана, който изостава на две секунди. Трети е сънародникът му Ригоберто Уран. Във вторник ще се проведе четвъртият етап от надпреварата, 177 километра от Куйера до Ел Пуиг. Etapa 3 - Stage 3 | #LaVuelta19



Vive el último kilómetro de la victoria de @Sammmy_Be gracias a @CarrefourES

Live the last km. of Sam Bennet's victory thanks to @CarrefourES#CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/qwqSl9ozgm — La Vuelta (@lavuelta) August 26, 2019

