Тенис Нишикори с експресна победа на старта на US Open 26 август 2019 | 19:28 0



копирано





Аржентинецът, който е 205-и в световната ранглиста, не можеше да продължи след изоставането с 14-50 и възможност за втори пробив в сета на по-реномирания му съперник.

Kei nishikori into round 2 of the us open after Marco trungelliti retires. Kei was leading 6-1 4-1 at the time. #nishikori #victory #round1 #USOpen2019 ( P A ) pic.twitter.com/kYGajFN3wr — Phil (@tennis_phil) August 26, 2019

Добра новина за феновете на Нишикори е фактът, че той излезе на корта за двубоя без да носи превръзка на ръката си. Също така представянето му бе доста впечатляващо, макар да е спорно колко може да се взима предвид срещу контузен опонент.



Нишикори направи 14 уинъра срещу 5 на Трунджелити, а непредизвиканите грешки бяха по 12. Крайно неефективен обаче бе аржентинецът на сервис и това допринесе за резултата - 42% вкаран първи сервис със 64-процентова успеваемост и само 21% спечелени точки на второ подаване.

pic.twitter.com/mEXvzGcV2x — Kei Nishikori (@keinishikori) August 23, 2019

Следващият противник на Нишикори ще бъде победителят от двойката Тиаго Монтейро - Брадли Клан. Поставеният под номер 7 Кей Нишикори стартира с експресна победа участието си на US Open. Японската тенис звезда размаза квалификанта Марко Трунджелити с 6:1, 4:1 и отказване на аржентинеца поради контузия в гърба.Аржентинецът, който е 205-и в световната ранглиста, не можеше да продължи след изоставането с 14-50 и възможност за втори пробив в сета на по-реномирания му съперник.Добра новина за феновете на Нишикори е фактът, че той излезе на корта за двубоя без да носи превръзка на ръката си. Също така представянето му бе доста впечатляващо, макар да е спорно колко може да се взима предвид срещу контузен опонент.Нишикори направи 14 уинъра срещу 5 на Трунджелити, а непредизвиканите грешки бяха по 12. Крайно неефективен обаче бе аржентинецът на сервис и това допринесе за резултата - 42% вкаран първи сервис със 64-процентова успеваемост и само 21% спечелени точки на второ подаване.Следващият противник на Нишикори ще бъде победителят от двойката Тиаго Монтейро - Брадли Клан.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 110 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1