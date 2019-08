Снукър Бари Хоукинс триумфира в "Пол Хънтър Класик" 26 август 2019 | 18:34 0



We have a new champion! @TheHawk147 #PaulHunterClassic pic.twitter.com/IHa5AQdWbq — World Snooker (@WorldSnooker) August 25, 2019

Уилсън пък можеше за втора поредна година да триумфира, след като го направи миналия сезон, когато “Пол Хънтър Класик” беше в традиционен формат, докато сега бяха поканени 16-има състезатели.



С брейкове от 63 и 120 Хоукинс поведе с 2:1 фрейма, а серии от 59 и 52 позволиха на Уилсън да осъществи обрат. Той можеше да спечели срещата, но в шестия фрейм стигна само до 57. Ястреба се възползва от възможността и с чудесен мини брейк от 41 изравни на 3:3, след което с поредица от 69 си осигури купата.

We have a decider! #PaulHunterClassic pic.twitter.com/E7nO6QSods — World Snooker (@WorldSnooker) August 25, 2019

"Схемата на турнира беше много силна, а и винаги е тежко да спечелиш който и да е турнир. Хубаво е, че толкова рано през сезона вече имам титла. Играех доста добре и правех хубави брейкове, така че се надявам да пренеса формата си в предстоящите два турнира в Китай. Бях изморен на финала и не се получи много хубав мач, но най-важното беше серията ми за 3:3, защото си мислех, че всичко вече е свършило. Тук феновете са сред най-добрите в света, атмосферата беше страхотна", каза Хоукинс. Бари Хоукинс спечели снукър турнира "Пол Хънтър Класик" след победа 4:3 на финала срещу Кайрън Уилсън. Световният номер 10 за първи път в кариерата си печели трофея, за който трябваше да излезе победител в четири двубоя.

