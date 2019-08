Барселона с най-младия си дебютант от 78 години насам

Във вчерашния мач срещу Бетис за Барселона се появи 16-годишният Ансу Фати, който по този начин се превърна в най-младия дебютант за клуба в официален мач от далечната 1941 година.

Роденият на 31 октомври 2002 година нападател се включи в срещата в 78-ата минута на мястото на Карлес Перес и веднага впечатли феновете на тима с играта си. Така той записа своя дебют за отбора на 16 години и 298 дни, като е вторият най-млад играч в клубната история с игрови минути за каталунците. Рекордът принадлежи на защитника Висенте Мартинес Алама, който с дебюта си през 1941 година, изпреварва едва с 20 дни Ансу Фати.

16-year-old Ansu Fati is the youngest player to debut for @FCBarcelona since 1941



What were you doing at 16 pic.twitter.com/f43qpDnev3