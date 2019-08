Тенис Първият съперник на Мъри - тийнейджър със 150$ от наградни фондове 26 август 2019 | 17:05 0



Анди Мъри ще играе на турнир от сериите „Чалънджър“ за първи път от 14 години насам, а първият му опонент е 17-годишен тийнейджър със заработени 150 щатски долара от наградни фондове в кариерата си. Французинът Имран Сибил ще опита да сътвори изненада срещу бившия №1 в надпреварата Rafa Nadal Open, която се провежда в академията на Рафаел Надал в Майорка от 26 август до 1 септември. Двубоят между двамата тенисисти е днес (26 август) от 20:00 ч. българско време. Трикратният „мейджър“ шампион изигра два турнира на сингъл след завръщането от операция на тазобедрена става, която претърпя през януари. Първият беше в Синсинати, където Мъри отпадна на старта след поражение от Ришар Гаске с 4-6 4-6, а през следващата седмица британецът изглеждаше далеч по-уверен на корта. Отново обаче загуби – този път в последователни сетове от Тенис Сандгрен, и реши, че е нужно да играе едно ниво по-ниско, за да натрупа игрови ритъм. “I feel good”



Listen what @andy_murray has to say before competing tomorrow in the #RafaNadalOpen by @sothebysrealty. pic.twitter.com/LNzgupLys2 — Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) August 25, 2019 Така Анди се завръща в „Чалънджър“ тура за първи път от 2005 година насам, когато записа четвъртфинал в белгийския град Монс. Докато тенис елитът се състезава на US Open, то бившият №1, който е продукт на испанската академия Санчес-Касал ще играе срещу член на академията на Рафаел Надал. „Не дойдох тук, мислейки, че задължително ще опитам да спечеля турнира“, каза Мъри, цитиран от tennis365.com. „Просто исках да играя равностойни мачове. Тук има някои добри играчи – състезатели около стотното място в ранглистата, така че се надявам да имам възможността да играя срещу някои от тях и да продължавам да тествам себе си“. We'll miss having our former champion @andy_murray at this year's #USOpen, but wish him the best of luck this week at the Challenger event at @rnadalacademy.



We hope to have you back here in 2020, Andy! pic.twitter.com/ywY4wYPOH7 — US Open Tennis (@usopen) August 25, 2019 Съперникът му Имран Сибил заработи 150 долара от два турнира на двойки тази година. За сравнение, Анди Мъри е спечелил над 61 милиона до момента в кариерата си от участие в надпревари. „Всеки път, когато започнеш състезание, искаш да дадеш най-доброто от себе си и имаш целта да спечелиш, но най-важното нещо за мен сега е да опитам да играя мачове“, призна Анди Мъри. Британецът се записа за участие в турнирите в Жухай, Пекин и Антверпен от календара на ATP, които ще се проведат през септември и октомври. TennisKafe.com

