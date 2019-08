Лека атлетика Ивет Лалова: Мадрид ми носи късмет! 26 август 2019 | 16:40 0



Тези 11.08 сек са най-силните на 100 м за Лалова от 2013 г. насам, когато тя имаше 11.04 сек. През 2015 г. пък тя за последно слиза под 11.10 сек.



Следващият старт за Ивет е в Правец, когато тя ще стартира на 100 м и 200 м на Балканиадата за мъже и жени.

View this post on Instagram A post shared by I L (@ivet_lalova) on Aug 25, 2019 at 5:42pm PDT През май месец най-бързата ни спринтьорка триумфира на 200 в в Осака и си спечели правото да участва за пети път на най-големия спортен форум.



Лалова благодари за подкрепата в Мадрид чрез срециално видеобръщение.



