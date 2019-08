Световен футбол Бивш защитник пое националите на Нова Зеландия 26 август 2019 | 11:54 0



44-годишният Хей, който игра за кратко в Лийдс Юнайтед и записа 31 мача за Нова Зеландия, заменя начело на тима Фриц Шмид.



"Занимавам се с футбол в страната от дълго време, а националният отбор е много близо до сърцето ми, защото съм играл за него и съм носил капитанската лента. Като горд новозеландец и горд футболен човек, за мен това е прекрасна възможност на лично ниво, но също така е и огромна обществена отговорност. Ще се старая да върша работата си по най-добрия възможен начин", каза Хей.

Danny Hay was looking sharp in his official unveiling as the new All Whites head coach today!



Danny Hay was looking sharp in his official unveiling as the new All Whites head coach today!

More pics https://t.co/v5fgHlbMNM#AllWhites #WelcomeDanny @PhotosportNZ pic.twitter.com/ezCuS2lq3Z — New Zealand Football (@NZ_Football) 26 август 2019 г. Първите мачове на Нова Зеландия под ръководството на новия селекционер ще бъдат контроли с Република Ирландия и Литва през ноември.



