Време е за зрелището US Open

Read more https://t.co/FURD977wbz pic.twitter.com/clI94QrPx6 — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2019 Ноле и Роджър, които са в горната половина на схемата и може да се срещнат на полуфиналите, започват участието си днес с мачове съответно срещу Роберто Карбайес Баена и Сумит Нагал. Рафа пък стартира във вторник с двубой срещу Джон Милман. Сърбинът ще търси титла №17 от “Големия шлем”, а испанецът и притежаващият рекорда швейцарец ще се опитат да грабнат съответно 19-и и 21-и мейджър трофей в кариерите си.

US Open practice 25/08 - @GrigorDimitrov (4/4) pic.twitter.com/q8EKAr4G64 — Claire (@FadingTramlines) August 25, 2019 В “Голямата ябълка” ще видим и сриналия се до 78-о място в ранглистата на ATP Григор Димитров, който е и единственият ни представител в надпреварата във “Флашинг Медоус” при мъжете и жените. Хасковлията ще излезе още в първия ден на турнира срещу италианския ветеран Андреас Сепи. Двубоят е трети на Корт №11 и се очаква да започне около 21,00-22,00 часа българско време, макар че е трудно да се прогнозира колко точно време ще продължат първите две срещи на този корт.

A fun morning practice session...@serenawilliams @GrigorDimitrov#USOpen pic.twitter.com/1UxM9OHgnj — US Open Tennis (@usopen) August 23, 2019 Първият ден на турнира ще предложи на феновете и грандиозен сблъсък. Две от най-големите имена в женския тенис - Серина Уилямс и Мария Шарапова, ще премерят силите си в първия мач от вечерната сесия на Централния корт “Артър Аш Стейдиъм” (от 2,00 часа). И двете са били шампионки в Ню Йорк (Серина е триумфирала цели 6 пъти, а Маша - веднъж). Американката ще се опита да изравни рекорда за всички времена на Маргарет Корт от 24 титли на сингъл от “Големия шлем”. Рускинята пък е в такъв етап от кариерата си, в който не е сред фаворитките за краен успех на турнирите от “Шлема”, но със сигурност ще даде най-доброто от себе си, за да прекъсне черната си серия от поредни загуби срещу по-малката от сестрите Уилямс.

