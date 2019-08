Тенис Шиникова играла със сериозна контузия на US Open 26 август 2019 | 05:01 0



Изабелла Шиникова игра с контузия в последния си мач от квалификациите на US Open и това се отрази сериозно на представянето й. Тя постигна две трисетови победи преди в третия кръг на пресявките да отстъпи на румънката Ана Богдан с 1:6, 3:6. 27-годишната софиянка имаше много тежък жребий, като първо победи поставената под номер 7 в квалификациите Аранча Рус, а след това американката Сакия Викъри.



Срещу представителката на домакините Шиникова измъкна мача след изключителна драма, като спаси четири мачбола в тайбрека на третия сет. След срещата тя бе обвинена от Викъри и щаба й, че е взела прекъсване не по правилата при 6:5 в тайбрека поради схващания.



Причината за медицинския таймаут обаче не е бил схващане, а разкъсване на мускулни влакна на дясното бедро. Контузията е сериозна, както е преценил на момента и физиотерапевтът на корта, както и съдията, който е взел решението, че за прекъсване в такъв решителен момент има основателна причина.



Травмата попречи на Изабелла да покаже това, на което е способна в следващия й мач, в който тя игра с риск да усложни контузията. Шиникова още изчаква възможността да влезе в основната схема на US Open като "лъки лузър", въпреки че шансовете за това са малки.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Ню Йорк



