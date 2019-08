Валверде похвали Гризман

Старши треньорът на Барселона Ернесто Валверде похвали футболистите си след победата с 5:2 над Бетис. Естествено, много от въпросите към наставника на каталунците на пресконференцията бяха свързани със силното представяне на Антоан Гризман.

"Гризман игра на много високо ниво и това е, което очакват от него феновете. Но същото може да се каже за Перес и Рафиня. Факт е, че за Гризман беше важно да покаже добра игра и той го направи. Меси? Няма да рискуваме и да форсираме завръщането му", сподели Валверде.

— Messi and Suarez watching the game from the stands. They look confused. pic.twitter.com/yaX24QGR8y