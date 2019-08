Гуардиола: Давид Силва е сред най-добрите играчи, които съм виждал и тренирал

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола засипа с похвали капитана на тима Давид Силва , който при победата с 3:1 над Борнемут се отличи с две асистенции. Днешният мач беше под номер 400 за испанеца с екипа на отбора.

“Той игра невероятно. Давид в този стил на игра - с толкова дълбока защита и толкова малко пространства, е много добър. Той е сред най-добрите играчи, които съм виждал и тренирал. Какво да кажа? Всеки познава Давид. Той се движи между линиите като никой друг в света, той е боец”, заяви Гуардиола след мача.

High praise indeed.



Pep Guardiola says David Silva is "one of the best" players he has ever worked with.



More #MCFC #bbcfootball #ManCity