Тотнъм 0:1 Нюкасъл, Жоелинтон изненада "шпорите" (гледайте тук)

Днешният двубой е под №500 в треньорската кариера на Маурисио Почетино.

Тотнъм опитваше да наложи натиск, но Нюкасъл бе подреден много добре и не допускаше никакви опасности. В 21-вата минута домакините имаха известни претенции за дузпа след единоборство между Сон и Шар. Сиганл обаче не последва, а и ВАР не коригира това решение.



Първото голово положение изненадващо създаде Нюкасъл. В 23-ата минута Лонгстаф догони едно дълго подаване на Жоелинтон, след което нанесе много силен удар, но Лорис успя да подложи ръка и да избие в корнер.

Joelinton’s first goal for Newcastle is courtesy of Christian Atsu’s first PL assist since Dec 2017 - had gone 41 PL apps without an assist, in which he’d created 29 chances pic.twitter.com/TYjS5g2aK5