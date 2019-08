Моторни спортове Танак триумфира на рали Германия и затвърди амбициите си за WRC титла 25 август 2019 | 17:53 - Обновена 0



Пилотът на Toyota От Танак спечели Рали Германия за трета поредна година. 31-годишният пилот водеше още от самото начало на 19-те скоростни участъка през уикенда и лесно извоюва успеха си, въпреки че в неделя не спечели нито един от четирите етапа. Танак финишира за 3.15:29.8 часа, записвайки петия си успех през 2019 година и общо 11-и в своята кариера. Той се откъсна и на 35 точки пред втория в генералното класиране на Световния рали шампионат (WRC) Тиери Нювил с Hyundai. Congratulations @OttTanak, Martin Järveoja and @TGR_WRC on a flawless weekend of racing!#GoOtt #TanakFanArmy #TGR_WRC #TOYOTA#ToyotaGAZOORacing #YarisWRC #WRC #RallyeDeutschland #RallyGermany — World Rally Championship (@OfficialWRC) August 25, 2019 Подиумът бе изцяло доминиран от Toyota. Втори в Германия завърши Крис Мийк. Съотборникът на Танак изостана на 20.8 секунди. Трети се нареди финландецът Яри-Мати Латвала с 36 сек пасив от Танак. Четвърти финишира Дани Сордо с Hyundai, който спечели и пет бонус точки от последния супер специален етап. Съотборникът му Нювил се класира пети, като бе сред претендентите за победа в петък. В събота му се наложи да смени гума, което го забави значително, а освен това автомобилът му изгасна на един от сутрешните етапи. Шести финишира Есапека Лапи със Citroen въпреки, че в събота се завъртя с колата си и заседна в канавка. Екипажът успя да се измъкне от ситуацията благодарение на зрителите наблизо. На седмо място остана Андреас Микелсен с последния Hyundai i20, като норвежецът се бори ожесточено с Лапи в неделните етапи. No fear! #WRC2019 @CitroenRacing @EsapekkaLappi @GRBNPoortinga @ArlarD pic.twitter.com/oFGgru5Iym — Rudolf Bosch (@rudolfbosch1980) August 24, 2019 Световният шампион от 2018 година Себастиен Ожие остана едва на осмата позиция със своя Citroen. Благодарение на това Нювил го изпревари в общата подредба с 13 точки и Ожие се отдалечи от седмата поредна титла в шампионата. Французинът заема трета позиция в генералното класиране с актив от 163 точки. Девети финишира Гус Грийнсмит за M-Sport Ford, който замества контузения Елфин Еванс.

