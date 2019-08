Довициозо е приет в болница с временна загуба на паметта

MotoGP пилотът на Ducati Андреа Довициозо бе приет в болница след тежката катастрофа, която претърпя в началото на състезанието за Гран При на Великобритания. Италианецът бе транспортиран с хеликоптер от медицинския център на "Силвърстоун" до болница в Ковънтри.

Спортният директор на Ducati Давиде Тардоци разкри за Sky Italia, че Дови е бил в безсъзнание веднага след катастрофата, след което е получил временна загуба на паметта. Той е изпитвал и болки в тазобедрената става.

Дови бе жертва на пилотската грешка на Фабио Куартараро в първия завой от надпреварата на преасфалтираното британско трасе. Моторът на италианеца се запали, а самият пилот бе изнесен на носилка, като чак няколко минути след инцидента успя да се изправи на крака.

Good to see Dovizioso on his feet after that massive accident.



https://t.co/gsuodBzwjR



#BritishGP #MotoGP Race pic.twitter.com/ezX7zMY5C7