Икарди взе номер, но това не променя нищо

Обявеният за продан Мауро Икарди получи номер за новия сезон в Интер , но няма индикации, че ще играе. Това намекна наставникът Антонио Конте в навечерието на двубоя с Лече , който е в понеделник от 21:45 часа и с който се слага край на първия кръг в Серия “А”. Цяло лято досега нападателят не си намери отбор и логично възникна въпросът за бъдещето му, ако не си тръгне.

“Изпитвам голямо уважение към всекиго, но не усещам никакво напрежение в отбора заради Икарди. Всички знаем много добре каква позиция беше взета спрямо него. Аз не се чувствам притеснен, всички работим здраво”, коментира Конте.

