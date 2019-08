Айзея Томас: Кармело Антъни трябва да играе в НБА

Гардът на Вашингтон Айзея Томас подкрепи Кармело Антъни, който е без отбор в момента и не е играл от месец ноември миналата година. За последно 35-годишната звезда бе част от състава на Хюстън, но авантюрата му в редиците на Рокетс се оказа доста по-кратка от очакваното.

“Великият Кармело Антъни трябва да има отбор!”, написа Томас в официалния си профил в социалната мрежа Twitter.

The great @carmeloanthony should be on a team right now!!!