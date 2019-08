eSports Българин загуби финала на най-грандиозното гейминг събитие, но прибра 4.5 милиона долара 25 август 2019 | 15:54 - Обновена 0



Some people doubted @OGesports, but they proved themselves as the the best Dota 2 team in the world.



Congratulations @OG_BDN0tail, @anadota99, @Ceb_dota, @iamJERAX and @TopsonDota! #TI9 pic.twitter.com/5rOaVMhKZN — ESL Dota2 (@ESLDota2) August 25, 2019

Отборът на OG грабна трофея от The International 2019. Tимът спечели най-грандиозното събитие в света на гейминга. Съставът успя да вземе втора титла по DOTA 2, след като победи с 3:1 Team Liquid с Иван "MinD_ContRoL" Бориславов в състава си.Шампионът заработи невероятните 15 милиона долара от наградния фонд. Отборът на българина пък ще прибере 4.5 милиона.Днес стана ясно, че The International 2020 ще се проведе в Стокхолм. Това обявиха от организаторите на турнира. 0



