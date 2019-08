Ринс надви Маркес с едва 0.013 сек на финала на "Силвърстоун"

Пилотът на Suzuki Алекс Ринс надви с брилянтен ход в последния завой на "Силвърстоун" лидера в генералното класиране на MotoGP Марк Маркес. Испанският талант записа своята втора победа за сезон 2019 като стартира от пета позиция. В цялото състезание той заемаше първото място за не повече от минута, но успя да победи Маркес с 0.013 секунди на финала.

Маркес претърпя второ поредно поражение в последната обиколка след победата на Андреа Довициозо в предния кръг от MotoGP в Австрия.

На трето място финишира Маверик Винялес с Yamaha, следван от съотборника си Валентино Роси.

Марк Маркес (Honda) и ветеранът Валентино Роси (Yamaha) стартираха от първа и втора позиция в състезанието за Гран При на Великобритания в MotoGP. Зад тях от трето място потегли Джак Милър със сателитен Ducati и Фабио Куартараро със сателитна Yamaha.

Маркес спечели 60-ия си полпозишън от общо 120-те си старта в кралския клас, докато Роси стартира от топ 3 за първи път от състезанието в САЩ, когато за последно се качи на подиума през 2019-а.

Основният противник на Маркес за титлата - Андреа Довициозо с Ducati потегли седми. Италианецът бе последният победител на "Силвърстоун" от 2017 година, което бе и единствената победа за Ducati във Великобритания.

Състезанието започна драматично с тежък инцидент между Фабио Куартараро и Довициозо. Французинът допусна пилотска грешка и Дови, който бе точно зад него, не успя да избегне падналия мотор на трасето. В резултат моторът на Дови се удари в този на Куартараро и се запали, а самият италианецът падна лошо и бе изведен от пистата на носилка. Куартараро успя да се изправи сам, но накуцвайки. По-късно от MotoGP показаха кадри, на които Дови се изправя на крака.

Huge drama at turn one! @FabioQ20 crashes out with @AndreaDovizioso unable to avoid the Yamaha! The Ducati rider is stretchered away #BritishGP pic.twitter.com/KoxC6LnQpI — MotoGP™ (@MotoGP) August 25, 2019

Маркес поведе колоната от мотоциклетисти, следван от Роси, а Алекс Ринс със Suzuki излезе на трето място, след като стартира пети. В началото на третата обиколка започна и борбата за четвъртото място между Маверик Винялес и Франко Морбидели с двата мотора на Yamaha. В третата обиколка Ринс изпревари Роси и излезе зад Маркес.

След още две завъртания Винялес изпревари и Роси, който вече бе изостанал с близо две секунди от Маркес и Ринс.

След леки грешки на Маркес, Ринс се приближи опасно близо до него и на два пъти опита изпреварвания още преди да бъде преполовена състезателната дистанция. Маркес успя да защити първото си място, но младият талант на Suzuki не се отказва от борбата за победа.

The battle for the lead is on! @Rins42 briefly edges ahead of @marcmarquez93, but the world champion has since regained P1! #BritishGP pic.twitter.com/92KFnSUqyK — MotoGP™ (@MotoGP) August 25, 2019

Инцидент на острия 14-и завой в десетата обиколка претърпяха и двама пилоти с КТМ. Йоан Зарко се опита да изпревари сателитния пилот на тима си Мигел Оливейра и в резултат двамата се удариха и излязоха в чакъла.

Четири обиколки преди финала на деветия завой Ринс допусна грешка и напусна перфектната линия на пистата. Испанецът успя да спаси падане, но загуби две десети. Въпреки това до края на обиколката Ринс навакса изоставането си и отново се залепи на две десети зад Маркес.

В края на предпоследната обиколка Ринс още два пъти притисна максимално Маркес и дори поведе, но за кратко, а Маркес отново си върна първото място.

Ринс не се отказа и във финалната обиколка натисна отново, изчака последния завой, качи се леко на бордюра и премина карирания флаг с преднина от 0.013 сек спрямо Маркес. Трети финишира Винялес, следван от Роси и Морбидели. За шестото място се пребори родният герой Кал Кръчлоу, седми финишира Данило Петручи с най-добре представилото се Ducati, следван от Джак Милър с още един мотор Ducati.

Съотборникът на Маркес в Honda Хорхе Лоренсо се завърна на преасфалтираната писта за първи път, след като се контузи в средата на месец юни. Испанецът стартира едва 21-ви, което бе най-лошият му квалификационен резултат от две години насам, когато караше все още с Ducati. В крайна сметка успя да финишира 14-и главно благодарение на паданията пред него.