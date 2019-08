Тенис Джокович: Рекордът по титли на Федерер е една от целите ми 25 август 2019 | 13:35 0



копирано

Новак Джокович спечели четири от последните пет трофея от "Големия шлем" и се приближи до Рафаел Надал и Роджър Федерер по „мейджър“ титли. Сърбинът вече има 16, докато на първо място е Маестрото с 20. След завръщането от операция на Ноле и поредицата от успехи, името му все по-често бе спрягано в разговорите относно това кой от тримата ще завърши с най-много отличия от "Големия шлем". Moving to the beat...



@DjokerNole #ArthurAsheKidsDay pic.twitter.com/U8T6hPbmu0 — US Open Tennis (@usopen) August 24, 2019 Преди началото на US Open световният №1 призна, че е чул мненията, които го поставят като фаворит в тази надпревара и ще опита да ги оправдае: „Наясно съм с дебата относно кой от нас ще завърши с най-много титли. Част от този свят съм, няма как просто да „изключа“ и да не забелязвам за какво говорят хората. Лаская се от тези разговори. В същото време пътят пред мен е дълъг. В същото време носи допълнителна отговорност, тъй като искам да постигна това. Със сигурност това е една от амбициите и целите ми. На 32 съм, така че положението е по-различно от това преди 10 години, но все още се чувствам млад, както вътрешно, така и физически. Мотивиран съм да продължавам да се боря.“ На Уимбълдън Джокович и Федерер изиграха един от най-великите двубои в историята на финалите от Големия шлем, като Новак се наложи в тайбрек в петия сет, след като по-рано спаси два мачбола на чужд начален удар: „След като приключа с кариерата си или намаля броя на турнирите, най-вероятно ще имам по-голяма възможност да погледна назад и да оценя всички тези мачове… В момента наистина е трудно да го направя. Разбира се, че го правиш понякога и това събужда определени позитивни емоции, които ти помагат да имаш увереността, вярата и мотивацията. Тези моменти те вдъхновяват да продължаваш и да се пробваш да постигнеш повече исторически резултати. В същото време трябва да живееш в настоящето.“ TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 586 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1