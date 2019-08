Тенис Първа титла в кариерата на Хуркач 25 август 2019 | 11:11 0



Полякът Хуберт Хуркач победи лидера в схемата Беноа Пер от Франция с 6:3, 3:6, 6:3 във финала на турнира в Уинстън-Сейлъм и спечели първата си титла от надпреварите на АТР. 22-годишният Хуркач изигра много силен мач и премина през редица препятствия, сред които и прекъсване заради дъжд във втория сет. Той все пак спечели след 2:09 часа игрово време и стана първият поляк с титла в тура след Войчек Фибак в Чикаго през 1982-а година. HUBI THE HERO



It’s a first #ATPTour title for @HubertHurkacz in Winston-Salem! #WSOpen pic.twitter.com/gK3gV3mFnW — ATP Tour (@ATP_Tour) August 24, 2019 "Измина твърде много време без шампион от Полша. Радвам се, че спечелих трофея и се надявам много мои сънародници да ме последват", каза той. Хуркач надви четирима поставени съперници по пътя към трофея, а Пер търсеше трета титла за годината след тези в Лион и Маракеш. "За мен това бе една добра седмица. Честно казано, можех да загубя още втория си мач, така че участието ми на финал си остава отлично постижение", заяви Пер. The feelz...



A proud moment for @HubertHurkacz and a special moment for Polish tennis! #WSOpen pic.twitter.com/CuyVO4ieRN — Tennis TV (@TennisTV) August 24, 2019

