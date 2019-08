Легендата Петаки наказан за 2 години

View this post on Instagram

DOPING | 24/08/2019 | 19:10 In relazione alle notizie diffuse dalla stampa in queste ultime ore Alessandro Petacchi, purtroppo impegnato presso l’ospedale di Pisa per assistere il padre per un improvviso malore, ha incaricato il prof. Enrico Marzaduri ed il dott. Franco Pacini, che lo hanno seguito in questi mesi nei rapporti con l’UCI, a trasmettere questo comunicato: "l'UCI ha coinvolto Alessandro Petacchi in un caso di antidoping sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità giudiziarie Austriache. Petacchi si è subito dichiarato estraneo alle accuse riportate dalla stampa. Al fine di evitare ingenti spese legali e di ridurre i tempi di un procedimento impegnativo anche su di un piano personale, considerato soprattutto il particolare stato di salute della moglie Anna Chiara, e purtroppo anche del padre Lucio ha preferito chiudere il caso, tramite una “ acceptance of consequeces”.

