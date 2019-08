Бокс Сергей Ковальов защити титлата си с нокаут (видео) 25 август 2019 | 02:49 - Обновена 0



Световният шампион в лека-тежка категория Сергей Ковальов защитити титлата си във версия Световна боксова организация (WBO), след като нокаута на гала вечер в родния Челябинск непобедения до този момент британски здравеняк Антъни Ярд. Това се случи в 11-ия рунд, когато Ковальов намери брадичката на Ярд с ляв и го просна на ринга. Преди това руснакът преодоля криза между шестия и деветия рунд, когато Ярд беше много активен и похаби много сили, което даде своето отражение в десетия. Тогава Ярд започна да пропуска удари, а в края и гонгът му помогна да се спаси от тежък удар на Ковальов. View this post on Instagram #krushed him A post shared by Sergey «KRUSHER» Kovalev (@sergeykrusherkovalev) on Aug 24, 2019 at 2:30pm PDT Руснакът посвети победата на трагично загиналия руски боксьор Максим Дардашев, който почина от раните си на ринга. “Не очаквах лесен мач, даже съм малко изненадан, че успях да го нокаутирам, бях готов за 12 рунда. Имах тежки моменти, в които си мислех, че вече изпускам боя, но се съвзех. Да се биеш в родния град е страхотно. Искам един ден да открия училище за нокаутьори. Вече съм на 36 години и ми остават още четири от планираните мачове”, каза Ковальов след 34-ата си победа от 38 мача. В плановете му за бъдещето влиза мач с мексиканеца Канело Алварес, който е изключително популярен и това ще донесе сериозни приходи за Ковальов.

