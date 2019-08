Колоездене Лидерът на Астана излезе начело във Вуелтата, падания белязаха първия етап 24 август 2019 | 23:06 - Обновена 0



Колумбиецът Мигел Анхел Лопес излезе начело в генералното класиране след 1-ия етап на колоездачната Обиколка на Испания. Това стана след като неговият отбор Astana (Казахстан) спечели отборното бягане по часовник. Времето на Астана е 14:51 минути, с каквото утре ще стартира с червената фланелка и лидерът на Астана Мигел Анхел Лопес. Етапът беше с дължина 13.4 километра. Със същото време са и останалите му петима съотборници: Дарио Каталдо (Италия), Якоб Фуглсанг (Дания), Йон Исагире, Луис Леон Санчес и Горка Исагире (Испания). След тях на 2 секунди се нареди отборът на Deceuninck-Quick Step и техният лидер Филип Жилбер от Белгия, заемайки към момента 7-ото място. На 5 секунди остана тимът на Sunweb, а американците от EF Education First останаха на 4-о място със 7 секунди изоставане. Етапът ще се запомни с колективното падане на отбора на Jumbo-Visma, чийто лидер Примож Роглич е считан за един от фаворитите за крайната победа. В крайна сметка отборът финишира в намален състав с изоставане от 14 секунди. #laVuelta19 Some water on the road and it becomes an ice rink - thankfully everyone is okay and finished the stage #UAETeamEmirates #RideTogether #YearofTolerance pic.twitter.com/CFpuaNm88U — @UAE-TeamEmirates (@TeamUAEAbuDhabi) August 24, 2019

