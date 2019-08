Валверде: Англичаните са виновни, че не можем да играем с осем халфа

Наставникът на Барселона Ернесто Валверде отговори по интересен начин на въпрос как ще процедира с осемте халфа, с които разполага в състава си.

“Или трябва да играем с 8 халфа, или някой остава извън състава. Не ми излизат сметките. Виновни са англичаните - измислили са спорт, в който можеш да използваш само 11 играча на терена, вместо 18 или 20”, отвърна Валверде, който коментира по следния начин своята ситуация в клуба: “В момента не ми е много зле, даже доста ми е добре. Може да си по-добре или по-зле - зависи с кого се сравняваш. Дали с приятел, който е на почивка в Ибиса, или с друг, който спасява бежанци и преживява тежки неща в Средиземноморието. Късметлии сме да сме тук, като аз съм най-големият”.

GRIEZMANN



Valverde: "He's getting better every day. We want him to participate a lot in the game because he can be decisive. In San Mamés he did not participate as much as we would have liked." pic.twitter.com/fBgBgO0ArJ