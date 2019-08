Ранен червен картон обърка сметките на Брайтън и донесе първа победа на Саутхамптън

Муса Дженепо отбеляза само няколко мига, след като се появи като резерва, за да помогне на Саутхамптън да си осигури първата победа за сезона. В същото време това бе първа загуба за домакините от Брайтън, които завършиха срещата и с човек по-малко, след като червен картон получи Флорин Андоне.

