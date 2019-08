Моторни спортове Маркес победи Роси в квалификацията на "Силвърстоун" 24 август 2019 | 18:04 0



копирано

Лидерът в генералното класиране на MotoGP с Honda Марк Маркес спечели полпозишън за предстоящата Гран При на Великобритания в MotoGP като победи ветерана Валентино Роси с четири десети от секундата. We'll see these two go head-to-head from the front row tomorrow! @marcmarquez93 will have @ValeYellow46 right on his tail! #BritishGP pic.twitter.com/2LkrHE1PJs — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2019 В началото на квалификацията на преасфалтираната "Силвърстоун" Маркес бе засенчен от сателитния пилот на Yamaha Фабио Куартараро. Французинът бе принуден да смени мотора си в последните минути от сесията и не успя да осъществи силна последна атака, докато трима други пилоти успяха да го задминат в подредбата в последните секунди на квалификацията. Red sectors everywhere!



This is going down to the wire! #BritishGP pic.twitter.com/xruAKwEjEK — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2019 За Доктора квалификацията във Великобритания е най-успешната за сезона. Зад него от трета позиция в неделното състезание ще потегли Джак Милър със сателитен Ducati, следван от Куартараро. Пета стартова позиция си спечели Алекс Ринс със Suzuki, който премина и през Q1, а шеста си спечели съотборникът на Роси - Маверик Винялес, който можеше да напредне и до по-добра позиция на старта в последната си обиколка, но загуби решаващо време на последния сектор от трасето. На седмо място ще се нареди Андреа Довициозо с Ducati, на осмо - Франко Морбидели с четвъртата Yamaha, а на девето - Кал Кръчлоу със сателитна Honda, който претърпя инцидент в сесията. Съотборникът на Дови в Ducati - Данило Петручи ще потегли 11-и. Хорхе Лоренсо, който се завръща на пистата за първи път от месец юни, ще стартира от 21-во място.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 412

1