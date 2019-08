Ман Юнайтед - Кристъл Палас, съставите

Манчестър Юнайтед приема Кристъл Палас в среща от третия кръг на Висшата лига, а мениджърът на тима Оле Гунар Солскяер не прави нито една промяна в състава си в сравнение с титулярите от равенството с Уулвърхамптън в понеделник.

На вратата е Давид Де Хеа, защитата е изградена от Аарън Уан-Бисака, Виктор Линдельоф и Хари Магуъйър, а вляво е Люк Шоу. В средата на терена са Пол Погба и Скот Мактоминей, а пред тях са Лингард, Даниел Джеймс, Маркъс Рашфорд и Антони Марсиал.

Sunny Saturday afternoons at Old Trafford >>>



Talk to us, Reds: how are you feeling? #MUFC #MUNCHE pic.twitter.com/dBffnucTuS