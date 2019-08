Моторни спортове Куартараро пред Роси в третата MotoGP тренировка на "Силвърстоун" 24 август 2019 | 14:01 0



Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро подобри отново рекорда за обиколка на британската писта "Силвърстоун" в MotoGP. Французинът записа най-бързата обиколка в третата свободна тренировка от състезателния уикенд и остави на 0.146 сек зад себе си ветерана със заводска Yamaha Валентино Роси. Претендентът за титлата с Ducati Андреа Довициозо пък не успя да влезе в топ 10 и не намери директно място за Q2, отреждаща полпозишън. What a battle to close FP3! @FabioQ20 responds to edge out @ValeYellow46 as Yamaha flex their muscles at Silverstone! #BritishGP pic.twitter.com/DV0f8AnCX9 — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2019 Лидерът в генералното класиране на кралския клас Марк Маркес първи започна да записва най-бързите обиколки, но родният герой Кал Кръчлоу първи сложи свежи софт гуми и подобри постижението от петъчните тренировки. По средата на тренировката Куартараро излезе с нова рекордно бърза обиколка и остана на първата позиция за почти целия остатък от тренировката. В последните минути единствено Роси успя да окаже напрежение върху Куартараро, но французинът отговори с още по-силна обиколка. The all-time lap record now belongs to @ValeYellow46!



What a lap from The Doctor! #BritishGP pic.twitter.com/c7arPVRRcC — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2019 В края на тренировката Маркес напредна до трета позиция, на 0.366 сек зад Куартараро, следван от Джак Милър и Данило Петручи с два мотора на Ducati. В началото на тренировката Милър трябваше да смени моторите си, тъй като този, с който първоначално излезе на пистата, получи технически проблем. What's happened to @jackmilleraus' Ducati?



The Australian stops at Stowe and needs to hurry back for his second bike, as he's now outside the top ten! #BritishGP pic.twitter.com/kbGKz3VPow — MotoGP™ (@MotoGP) August 24, 2019 Зад Петручи топ 10 допълниха Кръчлоу, Маверик Винялес и Франко Морбидели с две машини Yamaha, Такааки Накагами със сателитна Honda и Алейш Еспергаро с Aprilia.

