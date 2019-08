Баскетбол Австралия с историческа победа срещу САЩ (видео) 24 август 2019 | 12:32 - Обновена 0



копирано



Patty Mills went OFF to help Australia defeat Team USA



@NBATV pic.twitter.com/ThxTWAuHW5 — Ballislife.com (@Ballislife) August 24, 2019 За Team USA пък това е първа загуба в приятелска среща или официален мач на голям турнир от 2006 година, като прекъснаха серията си от 78 поредни победи.



Пойнт гардът на Сан Антонио Спърс Пати Милс изтормози американците с 30 точки, включително 13 в последната четвърт. Крилото на Юта Джаз Джо Ингълс пък се отчете с 15 точки и 7 асистенции за домакините. Центърът Андрю Богът, който също има сериозен опит в НБА и е бил шампион с Голдън Стейт Уориърс, също създаде доста проблеми на САЩ с 16 точки, 9 борби и 4 асистенции. FINAL from Melbourne.



Patty Mills drops 30 PTS as @BasketballAus defeats @usabasketball 98-94 in Saturday's #FIBAWC prep exhibition.



Andrew Bogut: 16 PTS, 9 REB

Joe Ingles: 15 PTS, 7 AST

Kemba Walker: 22 PTS

Harrison Barnes: 20 PTS pic.twitter.com/tOPqcyevZf — NBA (@NBA) August 24, 2019 За САЩ най-резултатни бяха пойнт гардът Кемба Уокър с 22 точки и крилото Харисън Барнс с 20.



От 1964 година насам Австралия и САЩ са се срещали 26 пъти на баскетболното игрище, като досега Буумърс никога не бяха побеждавали този противник.

BOOMERS WIN! @Patty_Mills (30 points) lit up @marvelstadiumau in the fourth quarter to propel the Boomers over @usabasketball in front of a record 52,000+ fans!



History! #GoBoomers @Melbourne pic.twitter.com/MZEOFKN1tr — Basketball Australia (@BasketballAus) August 24, 2019 Австралийците губеха с една точка след края на първото полувреме, но влязоха в четвъртата четвърт с аванс от 78:76. В крайна сметка домакините удържаха тази крехка преднина срещу лишения от много звезди тим на Грег Попович и си отмъстиха за поражението си с 86:102 от Team USA преди броени дни в друга приятелска среща, отново в Мелбърн, но пред 51128 зрители. Австралия постигна първа победа в историята си срещу САЩ в мъжкия баскетбол. Австралийците надвиха американците с 98:94 в контрола. Мачът се игра пред рекорден брой фенове (52709) на Доклендс Стейдиъм в Мелбърн. Това е най-голямата публика, пред която някога се е играл баскетболен мач в Австралия. Това бе и първата победа на Австралия срещу национален отбор на САЩ от 55 години.За Team USA пък това е първа загуба в приятелска среща или официален мач на голям турнир от 2006 година, като прекъснаха серията си от 78 поредни победи.Пойнт гардът на Сан Антонио Спърс Пати Милс изтормози американците с 30 точки, включително 13 в последната четвърт. Крилото на Юта Джаз Джо Ингълс пък се отчете с 15 точки и 7 асистенции за домакините. Центърът Андрю Богът, който също има сериозен опит в НБА и е бил шампион с Голдън Стейт Уориърс, също създаде доста проблеми на САЩ с 16 точки, 9 борби и 4 асистенции.За САЩ най-резултатни бяха пойнт гардът Кемба Уокър с 22 точки и крилото Харисън Барнс с 20.От 1964 година насам Австралия и САЩ са се срещали 26 пъти на баскетболното игрище, като досега Буумърс никога не бяха побеждавали този противник.Австралийците губеха с една точка след края на първото полувреме, но влязоха в четвъртата четвърт с аванс от 78:76. В крайна сметка домакините удържаха тази крехка преднина срещу лишения от много звезди тим на Грег Попович и си отмъстиха за поражението си с 86:102 от Team USA преди броени дни в друга приятелска среща, отново в Мелбърн, но пред 51128 зрители. 0



копирано

БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 666 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1