Почетино за Ериксен: Трудна ситуация, но трябва да намерим решение

Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино призна за опасенията си относно ситуацията около Кристиан Ериксен и продължаващата неяснота около бъдешето на играча. Датският плеймейкър заяви в края на миналия сезон, че има желание да приеме ново предизвикателство в нов отбор, което бе прието от сигнал към Реал Мадрид и Ювентус да отправят предложения.

Интерес имаше, но в крайна сметка до този момент не се стигна до сериозни преговори, а играча продължава да тъне в неяснота при лондончани с изтичащ след година договор. Аржентинският наставник на Тотнъм призна, че ситуацията не е лесна за нито една от страните и му се иска да бъде намерено най-доброто решение.

