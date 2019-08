Тенис Камила Джорджи на финал след драматична победа 24 август 2019 | 11:29 - Обновена 0



Camila Giorgi reaches her second WTA singles final of the month!



Claiming victory over top seed Wang at the @NYJTL! —> https://t.co/wkKJlXuxpv pic.twitter.com/7QtvIeazEi — WTA (@WTA) August 23, 2019 27-годишната Джорджи, която заема 58-о място в световната ранглиста, ще се изправи срещу Магда Линет в двубоя за титлата. Квалификантката от Полша отстрани петата в схемата Катерина Синякова (Чехия) след успех със 7:6 (3), 6:2 в полуфиналите.

We are going to a decider!



Camila Giorgi takes the second set 6-4 at the @NYJTL! pic.twitter.com/0fNq39WpYV — WTA (@WTA) August 23, 2019 Камила Джорджи ще играе във втори финал през последния месец, като ще опита да спечели общо трета титла на WТА в кариерата си и първа през годината.



Ван Цян сервира за спечелване на мача при аванс от 6:3 в своя полза в тайбрека, но Джорджи изненадващо излезе победител в следващите пет разигравания, за да победи в мача за 159 минути. Camila Giorgi gets the hard fought win after an epic tiebreak!



