Кузнецов прие наказанието си за 4 години и се извини

Мегазвездата на световния хокей Евгений Кузнецов призна за употребата на кокаин, като отказа отваряне на проба Б. Припомняме, че вчера звездата на отбора от НХЛ Вашингтон Кепитълс, където играе с Александър Овечкин, беше наказан за 4 години след положителна проба, дадена на 26 май веднага след малкия финал на световното, който Русия спечели след дузпи срещу Чехия.

Russian forward Yevgeni Kuznetsov has received a 4-year suspension from the IIHF after testing positive for a banned substance at the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship. https://t.co/qLpqHGKlbT