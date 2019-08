Антъни Джошуа: Най-добрите трябва да се бият помежду си

Бившият световен шампион Антъни Джошуа призова Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри да избират по-добри съперници. „Най-добрите трябва да се бият с най-добрите“, заяви суперзвездата пред „Скай спортс“. Ей Джей е жаден за отмъщение и е убеден, че ще си върне своето на 7 декември срещу Анди Руис-младши.

След това иска да изпълни целта си, събирайки всички световни пояси при най-тежките. Това обаче е невъзможно, защото Уайлдър го избягва – твърди британецът.

On my journey I fell down a couple times but I never fell off #AJBXNG pic.twitter.com/I2OqQmCB2f