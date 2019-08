Моторни спортове Анулираната обиколка на Куартараро - редовна, Маркес остана втори на "Силвърстоун" 23 август 2019 | 18:12 - Обновена 0



FP2 best lap times for riders #20 @FabioQ20, #30 @takanakagami30 and #46 @ValeYellow46 have been reinstated after photo-review#BritishGP pic.twitter.com/TQmmE5aDNp — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019

Защитаващият титлата си от 2018 година в MotoGP Марк Маркес остава втори с време 1:59.476 мин, а на три десети зад него на трета позиция завърши Mаверик Винялес с Yamaha.

Сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро завършва втората свободна тренировка от състезателния уикенд на MotoGP във Великобритания на първо място. Неговата най-добра обиколка, която е рекордна за "Силвърстоун" - 1:59.225 мин, бе анулирана заради излизане извън очертанията на пистата, но по-късно бе призната за редовна и така новият рекорд на преасфалтираното трасе официално е признат на името на французина.Защитаващият титлата си от 2018 година в MotoGP Марк Маркес остава втори с време 1:59.476 мин, а на три десети зад него на трета позиция завърши Mаверик Винялес с Yamaha. Тренировката започна с падане за Маркес. Това бе неговият първи инцидент от падането му в квалификацията на "Льо Ман" в средата на месец май. С помощ на маршалите Маркес се качи обратно на мотора си и го закара в бокса. What's this, a @marcmarquez93 crash?!



The world champion is down for the first time since Q2 at Le Mans! #BritishGP pic.twitter.com/ea1VFW0j4X — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 На технически проблем пък на завой номер 16 се натъкна пилотът на Aprilia Алейш Еспергаро, който бе принуден да се върне в питлейна пеша. Problems for @AleixEspargaro!



The Aprilia grinds to a halt on the approach to Brooklands, forcing him to return to the pits on foot! #BritishGP pic.twitter.com/lqfRFDHmYH — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 Маркес заемаше първа позиция в подредбата за голяма част от тренировката. Пет минути преди края сателитният пилот на Yamaha Фабио Куартараро постави нови софт гуми на машината си и записа рекордно бърза обиколка от 1:59.225 мин, което го изстреля на първа позиция. A matter of inches!



This was the moment which prevented @FabioQ20 from setting the fastest ever two-wheeled lap of Silverstone! #BritishGP pic.twitter.com/ESVmtmKQoD — MotoGP™ (@MotoGP) August 23, 2019 Зад Винялес на четвърто място се нареди съотборникът му Валентино Роси, чиято най-добра обиколка също бе анулирана, а по-късно призната за редовна. Пети свободната тренировка завърши Кал Кръчлоу със сателитна Honda, следван от Андреа Довициозо с Ducati и Франко Морбидели с втора сателитна Yamaha. Мигел Оливейра успя да вкара КТМ машина в топ 10 на осмо място, а топ 10 допълниха Джак Милър и Данило Петручи с два мотора на Ducati. Хорхе Лоренсо, който се завърна на пистата след възстановяване от контузия, завърши на 21-во място, на 3.5 сек зад съотборника си в Honda Маркес.

