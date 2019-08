Тенис Пет мача, които не трябва да пропускате на US Open 23 август 2019 | 15:56 0



Официалният сайт на АТР е подбрал пет мача от първия кръг на US Open, които не бива да пропускате.



1. Феликс Оже-Алиасим срещу Денис Шаповалов



Двамата канадски младоци се срещат за втори пореден път на US Open, като сега Оже-Алиасим е доста по-стабилен и сериозен опонент в лицето на всекиго. Миналата година Оже-Алиасим беше квалификант и 117-и в света, а Шаповалов бе 28-ми поставен, докато сега ситуацията е доста различна, защото именно Феликс е 18-и в схемата.



2. Стефанос Циципас срещу Андрей Рубльов



Циципас е в серия от три загуби, а миналата година отстъпи във втория кръг на US Open от Даниил Медведев. Сега гъркът се изправя срещу нов руски опонент, който сензационно елиминира Роджър Федерер в Синсинати, а тази седмица е четвъртфиналист в Уинстън-Сейлъм, така че едва ли си е мечтал за по-успешно представяне на твърди кортове.



3. Фабио Фонини срещу Райли Опелка



Фонини е един от най-добрите на основната линия, но срещу себе си има гигант, който ще се опита да постигне първа победа в “домашния” си “Шлем”. Както в предишната двойка, така и тук може да се търси изненада, защото поставеният тенисист може да допусне поражение.



4. Рафаел Надал срещу Джон Милман



Джон Милман попада в списъка най-вече заради великолепното си представяне миналата година на US Open, когато елиминира Роджър Федерер на “Артър Аш Стейдиъм” и за първи път игра четвъртфинал в “Шлема”.



5. Александър Зверев срещу Раду Албот



Ако Зверев остава прекалено дълго зад основната линия, то Албот има големи шансове да му създаде проблеми в дългите разигравания.

