Тенис Григор Димитров тренира по време на жребия на US Open 23 август 2019 | 14:48 0



копирано

Григор Димитров излезе за тренировка на корт „Луис Армстронг“ в Ню Йорк точно когато започна тегленето на жребия за последния „мейджър“ през 2019 година. Димитров започва своето участие на тазгодишния US Open срещу Андреа Сепи, отреди жребият, теглен днес в Ню Йорк. Това ще бъде първа среща между топ тенисиста ни и 35-годишния италианец, който заема 77-ото място в ранглистата – едно преди българина. Във втората фаза Димитров може да се изправи срещу Борна Чорич или квалификант. В трети кръг може да се срещне с Милош Раонич, а в осмината му са още Кей Нишикори и Кристиан Гарин. В четвъртината на Григор е петкратният шампион Роджър Федерер, а в същата половина – Новак Джокович. One more shot of @GrigorDimitrov and his bandana #usopen pic.twitter.com/Ncz7lRQxp5 — Matthew (@MRisingStar18) August 22, 2019 Първата ни ракета ще запише деветото си участие в основната схема в Ню Йорк, а до момента балансът му на US Open е осем победи и осем загуби. Миналия сезон българинът отстъпи в първи кръг на Стан Вавринка, който го надигра с 6-3 6-2 7-5. Here’s @GrigorDimitrov for those interested #usopen pic.twitter.com/l4v9iFWAFa — Matthew (@MRisingStar18) August 22, 2019 През 2014 и 2016 г. Димитров достигна до осминафиналите в надпреварата и до момента това е най-доброто му класиране в последния за годината „мейджър“. Преди пет сезона той бе спрян от Гаел Монфис след 5-7 6-7(6) 5-7, а преди три години бе елиминиран от Анди Мъри, който тогава заемаше второто място в световната ранглиста. Британецът надделя след 6-1 6-2 6-2. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 265 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1