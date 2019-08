Италия Новият треньор на Рома обеща трофей до 2-3 г. 23 август 2019 | 14:07 - Обновена 0



“Искам от тима ми да действа нападателно, да владее топката в половината на съперника и защитната ни четворка да бъде изтеглена високо напред по терена”, заяви Фонсека пред португалското издание Daily Record.

"Подготвяме се така, че този стил на игра да се превърне в нещо нормално за нас - добави специалистът. - Нивото на Серия "А" е много високо, особено откъм тактика. Държим да сме стабилни в отбрана, но аз винаги казвам, че най-удачният начин да се защитаваш е да владееш топката. Вярвам, че Рома ще притежава кълбото в по-голямата част от времето и така ще се отбраняваме добре. През последните години отборът, който печелеше шампионата, беше този с най-малкото допуснати голове. Ще се постараем на терена да сме дързък и смел тим. Виждам изключително себераздаване от всички и съм оптимист, че резултатите ще дойдат. Смятам, че до 2-3 години можем да спечелим трофей. Даже съм убеден в това. Готови сме за старта срещу Дженоа."

"Вълците" приемат Дженоа в неделя от 21:45 часа.



