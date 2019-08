Александър-Арнолд: Арсенал ще е различен тест

Ливърпул се научи да печели мачове по различни начини и това е още един признак, че на "Анфилд" играе голям отбор, сигурен е десният бек на мърсисайдците Трент Александър-Арнолд. Европейските клубни шампиони започнаха сезона с нападателен футбол и 4:1 срещу Норич, но срещу Саутхамптън се измъчиха за крайното 2:1. Сега на хоризонта е Арсенал.

"Има различни видове мачове. В някои искаш да играеш добре, а в други просто искаш да спечелиш трите точки. Този срещу Саутхамптън беше от вторите и наистина искахме спечелим. Това гостуване е много трудно, особено след дълъг път и мач с продължения и дузпи през седмицата. Беше наистина тежко, но се справихме и показахме още веднъж, че сме устойчиви психически и можем да печелим по различни начини", каза той.

"Събота ни предлага различен тест от този през миналата седмица, така че ние се подготвяме за това. Справихме се добре с Арсенал миналата година, особено у дома, а сега ще търсим същото", добави Александър-Арнолд в интервю за клубния уебсайт.

Further evidence of #LFC's ability to win different types of games has provided @trentaa98 with a sense of early-season satisfaction